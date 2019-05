L'Attacco dei Giganti: in arrivo i Nendoroid dei protagonisti della serie!

I preordini per le Nendoroid sono già aperti e lo resteranno fino al 6 giugno. Le figure sono vendute ad un prezzo di 5.000 yen ( circa 40 euro al cambio attuale). Infine, vi ricordiamo che L'Attacco dei Giganti è disponibile in contemporanea con il Giappone, sottotitolato in italiano su VVVVID , mentre sono state mostrare alcune immagini in anteprima L'Attacco dei Giganti 3 episodio 15 .

Prodotte dalla Good Smile Company, Nendoroid è una linea di action figure che generalmente ritrae personaggi di anime o manga in versione " deformed ". All'interno dei post che potete trovare in calce alla notizia, sono mostrate le nuove statuette che ritraggono i tre personaggi. La qualità sembra molto buona. Inoltre, è possibile scoprire dalle immagini che le figure potranno cambiare posa e avranno qualche accessorio extra, come le lame.