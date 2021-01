L'Attacco dei Giganti, l'autore Hajime Isayama conquistato da Blue Lock: 'Dovete leggerlo'

Lo scorso 8 gennaio in Giappone è stato pubblicato il Volume 33 de L'Attacco dei Giganti, penultimo dell'eccezionale opera di Hajime Isayama. Il tankobon in questione include anche un inserto pubblicitario di Blue Lock, manga spokon del 2018 di Muneyuki Kaneshiro, e un commento in cui l'autore lo definisce "un'opera che tutti dovrebbero leggere".

Isayama è un uomo molto impegnato, ed è raro che consigli opere di altri autori. Nel novembre del 2019 il mangaka aveva raccomandato ai suoi lettori di dare una chance a Itsuka, Yoake no Sora de Matteru, romcom di un suo ex collaboratore, e da allora il silenzio. Due giorni fa, però, Isayama è tornato a commentare un altro manga, definendolo addirittura simile alla sua opera nonostante la differenza di generi.

"Questo è un manga che tutti i giapponesi dovrebbero leggere!", ha scritto l'autore de L'Attacco dei Giganti, "quando la mia opera si concluderà, spero che darete tutti una chance a Blue Lock!". Nel caso in cui stiate pensando a una semplice trovata pubblicitaria, vi anticipiamo che con i suoi 12 Volumi in circolazione Blue Lock ha già una fan base folta in oriente, e che le recensioni sono estremamente positive, con voti spesso vicini al perfect score.

Per chi non lo conoscesse, Blue Lock racconta la storia di Yoichi Isagi, un giovane e talentuoso calciatore responsabile per l'eliminazione del Giappone dai mondiali di calcio del 2018, dopo che in una partita a eliminazione diretta decise di passare la palla a un compagno meno forte invece di tirare in porta. Per questa ragione il ragazzo sarà poi scelto dal governo giapponese per partecipare al programma di allenamento speciale "Blue Lock" di Jinpachi Ego, e verrà rinchiuso in un carcere insieme ad altri trecento attaccanti e sottoposto a dure sessioni di allenamento.

E voi cosa ne pensate? Seguirete il consiglio del mangaka? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che L'Attacco dei Giganti si concluderà tra pochissimo, e che recentemente è stata svelata la data d'uscita del capitolo 137.