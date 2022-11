L'Attacco dei Giganti, l'autore sta lavorando a un nuovo manga? Le sue parole a New York

L'Attacco dei Giganti è stato una delle opere che hanno segnato lo scorso decennio. È impossibile dimenticare il capolavoro di Hajime Isayama, anche ora che si è concluso. Tra l'altro, non va messo da parte l'anime che arriverà nel 2023 e che narrerà le ultime fasi della storia. Però da tempo fluttua una domanda: cosa farà adesso l'autore?

E questa risposta arriva dallo stesso autore durante l'Anime New York City. Negli ultimi mesi, Isayama si è dato da fare in Francia per una mostra, mentre adesso si è spostato nella Grande Mela per la convention che lo ha visto grande protagonista. L'autore de L'Attacco dei Giganti ha confermato che non ha intenzione di scrivere nuovi manga.

Come era già stato detto in passato, Isayama aveva invece il desiderio di aprire delle terme. Desiderio che però ancora si deve avverare dato che, nel corso della stessa intervista, ha annunciato che il progetto sta incontrando delle difficoltà. Quindi tutti gli appassionati de L'Attacco dei Giganti che speravano in un nuovo capolavoro da parte del mangaka devono mettersi il cuore in pace.

Sempre per questa mostra, Isayama aveva confezionato delle parole sul finale de L'Attacco dei Giganti, risultato molto controverso tra il pubblico.