L'Attacco dei Giganti, l'autore si è rifatto alla storia di romani e germani?

Chi ha letto L'Attacco dei Giganti o ne ha visto l'anime sa che ci sono diversi riferimenti alla cultura germanica e tedesca. Basti pensare ai nomi di tutti i protagonisti, palesemente tedeschi. Tuttavia, dopo aver superato le mura e aver raggiunto il mare, questi riferimenti si ampliano grazie ad alcune rivelazioni.

Come spiegato col passato di Ymir, c'è un rapporto particolare tra due popoli, quello eldiano e quello marleyano, che ha scatenato tanto dell'odio presente attualmente in L'Attacco dei Giganti. Riferimenti palesi a romani e germani, e non solo. Hajime Isayama ha volutamente preso quei due popoli come riferimento per il suo manga? A quanto pare sì, come spiega lui stesso.

Nel corso di un'intervista a Crunchyroll, è stato chiesto all'autore se gli eventi del mondo reale abbiano influenzato L'Attacco dei Giganti. "Penso che quando c'è un fondo di verità, la storia è più credibile. Quindi, quando mi è venuta l'idea di disegnare il punto di vista del mondo - ad esempio la vist adlela cartina geografica, l'ho diciamo rovesciata rispetto a quella del mondo reale per qualcosa di simile, ma diverso. Le persone riescono a capire il contesto senza la necessità di spiegare tutto. Per esempio, eldiani e marleyani. Sono davvero simili a com'erano germani e romani 2000 anni fa. È una sorta di regola non scritta che utilizzo nelle mie storie".

Il mondo de L'Attacco dei Giganti è infatti rovesciato su entrambi gli assi rispetto al nostro e più volte è stata rimarcata la somiglianza degli eldiani alle tribù germaniche e dei romani all'esercito di Marley. Però adesso arriva la conferma dell'autore, che ribadisce questo concetto.