L'Attacco dei Giganti: l'autore di Tokyo Ghoul saluta il manga con un'illustrazione

La fine de L'Attacco dei Giganti ha segnato la fine una generazione che, per 11 anni e 7 mesi, è cresciuta insieme al capolavoro di Hajime Isayama. Il manga si è infatti concluso con il capitolo 139, evento che ha richiamato a sé milioni di appassionati tra fan di lunga data, colleghi e autori di manga.

Il papà di Tokyo Ghoul, Sui Ishida, è attualmente alle prese con Choujin X, il suo prossimo manga il cui futuro non è ancora chiaro. Ad ogni modo, il sensei è da sempre un appassionato di manga, in particolare di Hunter x Hunter, dove ha realizzato persino un capitolo speciale dedicato al passato di Hisoka, e L'Attacco dei Giganti.

Con il finale del manga, infatti, il maestro non ha potuto esimersi dal non partecipare ai saluti realizzando per l'occasione un'illustrazione inedita, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Tramite la sua rappresentazione grafica, Ishida ne ha approfittato per reinterpretare il protagonista Eren Yeager con il suo iconico stile, lo stesso che abbiamo imparato ad apprezzare durante tutti quei anni di serializzazione di Tokyo Ghoul.

Ad ogni modo, Sui Ishida non è stato l'unico a salutare Isayama, dal momento che persino Twitter ha omaggiato il finale de L'Attacco dei Giganti con un cinguettio dedicato, giustificabile dal momento che l'ultimo capitolo aveva completamente invaso i trend mondiali. E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.