L'Attacco dei Giganti: l'autrice de La Forma della Voce disegna un Eren superdeterminato

La fine è vicina per l'adattamento anime de L'Attacco dei Giganti, e mentre ci sono state voci che la serie potrebbe avere nuovi progetti animati in lavorazione, la storia del Copro di Ricerca è destinata a concludersi il prossimo anno.

Se da un lato ci sono state molte fan art che hanno aiutato a celebrare i componenti del Corpo di Ricerca, dall'altro è arrivato anche un nuovo lavoro che vede Eren Jaeger portato in vita dal creatore del film anime di successo, La Forma della Voce.

Possiamo dire che le due opere di Hajime Isayama e Yoshitoki Oima non condividono praticamente nulla a livello di contenuti. La Forma della Voce è una commedia romantica invece che un'oscura lotta per la sopravvivenza che coinvolge persone che si trasformano in versioni selvaggiamente grandi di se stesse con un gusto per la carne umana.

Arrivato sulla scena nel 2016, La Forma della Voce segue un giovane studente delle superiori di nome Shoya Ishida che incontra una sua ex vittima di bullismo di quando era più piccolo. Quest'ultima è una studentessa sorda, chiamata Shouko Nishimiya, e Shoya si ritrova a provare a trovare la redenzione nei confronti della ragazza.

L'account Twitter, Attack On Titan Wiki, ha condiviso questo nuovo artwork de L'Attacco dei Giganti realizzato da una delle più grandi artiste del medium, dimostrando che i mangaka sono davvero fan l'uno dell'altro. Potete vederla in calce alla notizia.Trovate qui invece un altro crossover tra L'Attacco dei Giganti e Ratatouille.

Lo Studio MAPPA tornerà a occuparsi delle animazioni per gli ultimi episodi della quarta stagione de L'Attacco dei Giganti, che saranno sicuramente alcune delle puntate più cupe del franchise fino a oggi.

Con la precedente metà della stagione che si è conclusa con un bel cliffhanger, Eren sta ora affrontando la nazione di Marley mentre cerca anche di attuare un "Piano di Eutanasia", che spera di porre fine al potere dei Giganti per sempre.

Mentre Eren instaura il suo culto conosciuto come Jaegeristi, il Corpo di Ricerca è stato messo in una situazione difficile dove la linea tra amico e nemico è ancora più confusa. Cosa ne pensate di questo artwork? Sentitevi liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto. In ultimo vi lasciamo con questo accurato cosplay a tema L'Attacco dei Giganti di Hange Zoe dell'italiana Veronica.