L'Attacco dei Giganti: l'ultima avanzata di Erwin nella figure di Chikara Studio

Per permettere al Corpo di Ricerca di arrivare sino a quel punto negli eventi attuali de L'Attacco dei Giganti, innumerevoli vite si sono spente. Tra di esse, una in particolare, era di certo la più ambiziosa e volenterosa di scoperchiare quei segreti che da tempo si celavano tra quelle tre imponenti mura.

La dipartita di Erwin Smith è stato uno degli eventi più memorabili della saga, una cavalcata suicida insieme a parte dei suoi compagni per dare il tempo al Capitano Levi di farsi strada tra i Giganti e abbattere così Zeke. Nonostante il fratellastro di Eren sia poi riuscito a fuggire, la morte di Erwin resta comunque uno dei momenti più tragici de L'Attacco dei Giganti.

Ed è proprio per questo che Chikara Collectibles ha voluto omaggiare quella cavalcata epocale in un modellino in scala dedicato, lo stesso che potete ammirare tra gli allegati in calce alla notizia. La figure in questione è alta 36 cm ed è disponibile all'importante costo di 550 euro, di cui 200 da scalare al momento del preordine. La consegna, tuttavia, è prevista durante il quarto trimestre del 2022, ovvero tra luglio e settembre.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace la proposta dello studio? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.