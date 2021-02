L'Attacco dei Giganti: gli Avengers e la sigla dell'anime si uniscono nel video crossover

L'Attacco dei Giganti è un'opera con un enorme seguito di cui è attualmente in corso una quarta stagione ricca di colpi di scena. Allo stesso modo anche gli eroi Marvel dispongono di un vasto fandom, tra cui spicca un creativo autore di un particolare video. Andiamo insieme a vederlo.

Avengers: Endgame, l'ultimo film di una lunga serie dedicata ai supereroi americani della Marvel Comics, è il lungometraggio da cui sono state tratte le scene utilizzate nell'omaggio realizzato da Sam-One Entertainment. L'appassionato ha infatti deciso di fondere le avventure dei vendicatori con quelle dell'Armata Ricognitiva creando così una opening, come quelle presenti all'inizio di ogni episodio dell'anime, che si adatti alla popolare pellicola cinematografica.

Il video in questione è visibile in copertina alla news ed in esso sono presenti i numerosi personaggi del film che inizialmente vengono presentati allo spettatore e successivamente si rendono protagonisti di alcuni dei più epici scontri combattuti contro il temibile Thanos. Il tutto a ritmo di una delle musiche più apprezzate di L'Attacco dei Giganti, ovvero Shinzo wo Sasageyo! dei Linked Horizon, la terza sigla della serie animata.

Non è la prima volta che gli eroi Marvel vengono associati all'opera di Hajime Isayama, già in passato infatti essi hanno affrontato i titani di L'Attacco dei Giganti in un crossover ufficiale.

Voi cosa ne pensate del video? Fatecelo sapere con un commento.

Infine riporto una news riguardante la prima opening di L'Attacco dei Giganti cantata dai doppiatori.