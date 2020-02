L'Attacco dei Giganti: l'ultimo baluardo del mondo prede forma. Eren verrà fermato?

Ormai lo stanno gridando ai quattro venti anche i muri: la serie ideata da Hajime Isayama si è immolata verso la propria naturale conclusione. L'arco narrativo finale è ormai stato introdotto e tutti i personaggi si stanno muovendo sullo scacchiere che è il mondo e le vicende de L'Attacco dei Giganti.

Abbiamo visto in un intervista come Isayama si è espresso riguardo il finale di serie. Nello specifico sull'approccio che lui vuole adottare per concludere al meglio l'opera che lo ha tenuto impegnato per moltissimo tempo.

Negli ultimi capitoli abbiamo visto come la situazione all'interno de L'Attacco dei Giganti si sia fatta caotica e al tempo stesso tesa. Da una parte abbia Eren che, in possesso del potere inesauribile del Gigante Fondatore, ha deciso quale sarà il piano che seguirà da qui alla fine della storia: eliminare dalla faccia della terra tutta quella parte di popolazione che non ha sangue eldiano nelle vene, così da depurare il mondo e vendicare il suo popolo dagli abusi che ha dovuto subire nel corso del tempo.

Dall'altro lato, invece, abbiamo i membri del Corpo di Esplorazione sparsi qua è la per il mondo, non del tutto convinti di appoggiare il loro amico e compagno in questo piano efferato e i cui destini sono andati a intrecciarsi con alcuni dei membri eldiani della nazione di Marley. Per esempio abbiamo Levi e Hanji ancora in territorio nemico, Connie insieme a Falco è stato raggiunto da Mikasa che è riuscita a convincere l'amico ad abbandonare il folle piano di far divorare Falco dalla madre e dall'altro lato abbiamo un Armin sempre più profondamente depresso e Annie (il Gigante Femmina) che risvegliatasi dal coma auto imposto si è unita a Reinar (il Gigante Corazzato).

Con questo scenario davanti agli occhi, sembrerebbe proprio che si stia andando a formare un gruppo di persone come ultimo baluardo in difesa del mondo e dalla follia di Eren. Riuscirà il Corpo di Esplorazione insieme agli eldiani di Marley ha fermare il Gigante Fondatore?

