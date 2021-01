L'Attacco dei Giganti batte tutti su IMDB, l'anime domina la Top 5 dei migliori episodi

Nonostante il cambio di studio e le deadline da incubo, L'Attacco dei Giganti sembra non aver perso il suo smalto e la quarta stagione, realizzata da Studio MAPPA, conta già tre episodi nella Top 20 delle migliori puntate della storia delle serie tv, almeno secondo gli utenti di IMDB.

IMDB è il principale sito di riferimento mondiale per tutto ciò che concerne film, serie tv, anime, documentari e simili, e subito dopo la trasmissione di una puntata il pubblico può esprimere un voto in scala da uno a dieci. Attualmente, tre episodi de L'Attacco dei Giganti sono presenti in Top 5, più altri due in Top 20. In totale, quindi, la serie tratta dal manga di Isayama occupa da sola un quarto della Top 20 degli episodi più apprezzati di sempre, con decine di migliaia di voti.

L'episodio più votato di sempre è ancora "Eroe", il diciassettesimo episodio della terza stagione dell'anime, mentre l'ultimo episodio quarta stagione, intitolato "Assalto", occupa la terza posizione, sotto Ozymandias di Breaking Bad. In quarta posizione troviamo "Partita perfetta", il sedicesimo episodio della terza stagione, mentre chiude la Top 5 "Vittoria o morte" della serie animata Star Wars: The Clone Wars.

Nonostante qualche critica, quindi, L'Attacco dei Giganti 4 è riuscito a collezionare una spaventosa mole di perfect score, con una media voti superiore a 9,5/10. Un riconoscimento morale molto importante per il team di MAPPA.

Vi ricordiamo che L'Attacco dei Giganti 4 è trasmesso in simulcast in Italia, su VVVVID e Amazon Prime Video. L'ottavo episodio, intitolato "Il proiettile assassino", andrà in onda martedì 2 febbraio.