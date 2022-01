L'Attacco dei Giganti: la bellissima Mikasa nel cosplay della modella russa felvelial

La stagione finale de L'Attacco dei Giganti sta attualmente rispondendo alle aspettative dell'immensa community legata al capolavoro di Hajime Isayama. Studio MAPPA, infatti, sta lavorando duramente per adattare nel migliore dei modi il manga del sensei nella parte 2 della nuova serie.

Tutti i fan della trasposizione televisiva sembrano d'accordo che la final season è un successo, sia sul fronte grafico, con una CGI davvero affascinante nonostante la tecnologia non sia ancora così all'avanguardia in Giappone sul settore dell'animazione giapponese, che su quello narrativo con un ritmo intenso e attento agli eventi della trama.

La 4x19 de L'Attacco dei Giganti ha raggiunto il massimo dei voti su IMDb, punteggio che in molti si aspettavano visto gli incredibili colpi di scena che si sono susseguiti senza sosta in appena 24 minuti di episodio. A tal proposito, recentemente l'artista felvelial, una modella russa, ha voluto dedicare al franchise uno straordinario cosplay di Mikasa, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, e che ha riscosso un notevole successo grazie all'incredibile fedeltà con il personaggio originale. La cosplayer è già nota nel mondo delle interpretazioni personali e nel corso degli anni è riuscita a conquistare un pubblico fedele di oltre 576mila follower solo su Instagram.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Mikasa, vi piace? Fatecelo sapere con un commento, come di consueto, nell'apposito riquadro qua sotto.