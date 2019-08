L'attacco dei Giganti: ecco tutti i cambiamenti che Isayama ha apportato col volume 29

Il volume 29 di L'attacco dei Giganti ci ha presentato una storia sempre più nel vivo e ormai col finale in vista. I capitoli dal 115 al 118 hanno messo in atto una serie di eventi che sta tutt'ora continuando anche nei capitoli mensili, tra cui quello di L'attacco dei Giganti 120 arrivato questo mese su Bessatsu Shonen Magazine.

Come accade ogni tanto, Isayama ha deciso di apportare alcuni cambiamenti alle tavole e ai dialoghi di questo volume 29 rispetto all'uscita originale di L'attacco dei Giganti su rivista. Le modifiche sono state rivelate dall'utente Tenroku su Reddit, il quale le ha raggruppate in un unico post.

La prima delle modifiche menzionate riguarda il capitolo 116 di L'attacco dei Giganti. In una battuta di Eren, che aveva mandato in confusione tutto il fandom, c'era questa frase "Non mi fido di lei. Così come di un'altra donna che conosco". Ciò era ambiguo non solo nelle traduzioni inglesi ufficiali e non, ma anche nell'originale giapponese. Isayama, pertanto, deve aver ritenuto necessario modificare la frase, diventata "Non mi fido di lei. E lei non si fida di me". Quindi, il riferimento originale è verso Pieck.

Una seconda correzione, stavolta puramente grafica, riguarda il capitolo 118. L'istruttore Keith Shadis era stato pestato brutalmente dalle reclute e rinchiuso in una delle prigioni. Ma, quando liberato da Connie, aveva misteriosamente una fascia rossa al braccio, simbolo di collaborazione con gli Jaegeristi. Ciò è stato corretto nel volume 29 di L'attacco dei Giganti, dove la banda rossa sparisce, facendo capire che l'istruttore non ha bevuto il vino né ha collaborato con la fazione di Zeke e Yelena.

Infine, nel capitolo 117, c'è un cambio netto dei dialoghi di Reiner. Il ragazzo, mentre lotta con il protagonista Eren Jaeger, ha un monologo mentale, che però risulta fortemente cambiato nel volume. Il volume 29 di L'attacco dei Giganti è arrivato due giorni fa nelle fumetterie nipponiche, presentandosi con un nuovo video pubblicitario.