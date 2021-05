L'Attacco dei Giganti: il capitano Levi protagonista di uno straordinario cosplay di huaxi

Non sono ancora in molti ad aver realizzato che per la prima volta, questo mese, non uscirà un capitolo nuovo de L'Attacco dei Giganti. Il manga si è infatti concluso lo scorso aprile con il capitolo 139 che ha messo un punto ad una storia che ha accompagnato il Corpo di Ricerca per oltre 11 anni.

Nonostante la serie sia di fatto conclusa, la controparte animata attende ancora il debutto de L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2 con l'ultima tranche di episodi. In attesa di poter ammirare le ultime avventure dei personaggi nel formato televisivo, nel frattempo il franchise si sta arricchendo di importanti collaborazioni, l'ultima delle quali con un'azienda produttrice di ramen.

Anche se dovremo attendere ancora qualche mese prima dell'uscita della seconda parte della quarta stagione, i fan si sono mobilitati a supporto del capolavoro di Hajime Isayama, soprattutto dopo le sue recenti dichiarazioni in cui è scusato con i lettori per averli delusi a causa del finale. Ad ogni modo, recentemente il cosplayer huaxi777 ha fatto parlare di sé con la sua geniale interpretazione personale del Capitano Levi, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ha riscosso qualcosa come oltre 40 mila manifestazioni di apprezzamento.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo fedele cosplay di uno dei personaggi più amati dell'opera, lo ritenete abbastanza coerente al vero Levi? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.