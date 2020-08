L'Attacco dei Giganti: il capitano Levi diventa reale in un fedele cosplay

Il manga de L'Attacco dei Giganti si sta inesorabilmente avvicinando al finale dell'opera, ponendo de facto una conclusione a una delle serie più celebri dell'intero panorama fumettistico internazionale. Eppure, mese dopo mese, i fan continuano a supportare il franchise con straordinarie manifestazioni di creatività.

L'attesa per la stagione finale si fa sempre più forte, al punto che alcuni appassionati hanno iniziato a produrre animazioni fan-made degli ultimi capitoli del manga. Ad ogni modo, non dovremo attendere ancora molto per l'Attacco dei Giganti 4 in quanto il comparto del sonoro si sta avviando alla sua fine e, con esso, una delle fette più consistenti della produzione di un anime.

Ad alleggerire il peso dell'attesa spiccano le manifestazioni di creatività dedicate saltuariamente dai fan al capolavoro di Hajime Isayama, dove l'ultimo dei quali è un particolare cosplay curato da lujiuerhei. L'artista, infatti, ha tentato di riproporre nella realtà il celebre capitano Levi, uno dei personaggi più apprezzati dell'intero franchise. Come potete notare voi stessi dalla foto allegata in calce alla notizia, la somiglianza con la controparte cartacea è particolarmente marcata al punto tale da racimolare l'approvazione di oltre 17 mila appassionati.

E voi, invece, notate in questo cosplay una forte somiglianza con l'originale? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.