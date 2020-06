L'Attacco dei Giganti: quali capitoli del manga leggere per prepararsi all'ultima stagione

Abbiamo salutato L'Attacco dei Giganti stagione 3 parte 2 circa un anno fa. Eren e compagni si ritrovarono in riva a un enorme lago di acqua salata, il mare che non avevano mai visto. Eppure c'era ancora preoccupazione nel cuore e nella mente di Eren Jaeger, il protagonista all'eterna ricerca della libertà.

Con l'arrivo di L'Attacco dei Giganti 4, che sarà la stagione finale prevista al momento per ottobre 2020, c'è bisogno di rinfrescarsi la memoria e lo si può fare leggendo i capitoli del manga, scritti e disegnati da Hajime Isayama.

Le avventure di L'Attacco dei Giganti 3 parte 2 si concentrano sui volumi che vanno dal 19 al 22, ben quattro tankobon. Questi coincidono con i capitoli dal 75 al 90 e che quindi ci consentiranno di rivedere il combattimento tra la Legione Esplorativa e i nemici che possiedono il potere del Gigante Bestia, Gigante Corazzato e Gigante Colossale.

Per chi volesse andare oltre basterebbe naturalmente lanciarsi nella lettura del volume 23 di L'Attacco dei Giganti, il quale introdurrà la quarta stagione. Pertanto il primo capitolo da leggere se non riuscite ad attendere la messa in onda dell'anime è il capitolo 91, che ci porterà in una fase della storia completamente differente. E voi attenderete L'Attacco dei Giganti 4 oppure inizierete a seguire le avventure del manga?