L'Attacco dei Giganti capitolo 118: continua la battaglia del Gigante Corazzato

La guerra tra Eldia e Marley sta prendendo contorni sempre più importanti e l'attuale attacco lanciato dall'impero continentale ai danni dell'isola di Paradiso sembra voler presagire la fine dei conflitti una volta per tutte. E in questi capitoli di L'attacco dei Giganti è risaltato un vecchio protagonista, Reiner Braun nei panni del Corazzato.

Il Gigante Originale è al centro sia degli obiettivi di Eldia che di Marley. L'avanzare delle forze dell'impero serve proprio a impedire che Eren e Zeke possano ricongiungersi e Reiner ha un ruolo fondamentale in tutto questo. Infatti, fin dal capitolo 117, è stato lui il protagonista di un aspro scontro con Eren, che ha ritrovato come avversario il suo ex commilitone per la quarta volta nella storia di L'attacco dei Giganti.

Con l'aiuto del Gigante Mascella Galliard, Reiner affronta una nuova lotta con Eren che però stavolta usa metodi diversi grazie alla maggior abilità acquisita e grazie ai poteri del Gigante Martello. Nonostante la lotta due contro uno, Reiner riesce ad assestare dei colpi soltanto dopo averne ricevuti altrettanti, salvo poi doversi arrendere a causa di una scarica di proiettili lanciati da Zeke Jaeger.

L'attacco dei Giganti riprenderà il prossimo mese, a luglio, con il capitolo 119 che segnerà anche l'inizio del volume 30 del manga.