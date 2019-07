L'Attacco dei Giganti: il capitolo 120 è finalmente stato completato

Il capitolo 119 de L'Attacco dei Giganti si è concluso con un incredibile colpo di scena, che ha lasciato a bocca aperta i fan dell'opera di Hajime Isayama. Durante l'attesa per il capitolo 120 comunque, sono arrivate buone notizie dal profilo Twitter @ShingekiKyojin: sembra infatti che i capitoli 120 e 121 siano stati completati.

Andiamo per ordine. Il capitolo 119 de L'Attacco dei Giganti si conclude con il più grande colpo di scena della serie. Eren infatti, impegnato a raggiungere Zeke per attivare il potere del Gigante fondatore, viene decapitato sul colpo da un proiettile sparato da Gabi.

I fan hanno discusso a lungo del finale di capitolo. Secondo alcuni, Eren avrebbe potuto salvarsi trasferendo la propria coscienza all'interno della colonna vertebrale, come fatto da Reiner durante la battaglia per la riconquista di Shigashina. Secondo altri invece, Isayama avrebbe semplicemente deciso di eliminare il protagonista, vista anche la vicinanza al finale della storia.

In tutti i casi la risposta la scopriremo tra poco, visto che il nuovo capitolo è atteso per il prossimo 9 agosto. A tal proposito, come riportato in precedenza, è stato annunciato il completamento dei capitoli di agosto e settembre, dunque Isayama starebbe attualmente lavorando per la release del capitolo 122.

