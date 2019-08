L'Attacco dei Giganti: il capitolo 120 del manga rivela la vera natura di un personaggio

La piega che sta prendendo L'Attacco dei Giganti è sempre più violenta e brutale, con lo scontro finale tra Marley e Eldia che potrebbe concludersi tra pochissimi mesi, decretando la fine del manga decennale scritto e disegnato da Hajime Isayama. L'ultimo capitolo del manga, pubblicato su Bessatsu Shonen Magazine, approfondisce un personaggio.

Dopo la decapitazione di Eren avvenuta a fine capitolo 119 di L'Attacco dei Giganti, la storia mensile preparata da Isayama ha toni più tranquilli e di stacco rispetto alle precedenti, ma non ci lascia di certo a secco di colpi di scena. Infatti, per tutta la prima metà abbiamo visto il confronto tra Zeke ed Eren, ed entrambi si sono lasciati sfuggire quello che è il loro vero obiettivo e la loro vera indole.

Ma c'è un altro personaggio appartenente alla famiglia Jaeger che viene approfondito in L'Attacco dei Giganti 120, ovvero Grisha. Il padre dei due fratellastri è sempre stato al centro della vita dei due rampolli, e anche ad anni dalla morte continua a direzionare fortemente le loro vite, in un modo o nell'altro. Abbiamo visto nei flashback di come Grisha sia cresciuto come un eldiano a Marley e diventato una persona senza scrupoli per portare a termine la Restaurazione di Eldia, sacrificando anche il figlio Zeke.

Proprio il figlio Zeke è convinto della natura malvagia del padre e vuole mostrarla ad Eren, ma i ricordi dell'uomo sembrano voler affermare l'esatto contrario. La sua seconda famiglia, quella formata con Eren e Carla, è felice e amata. Grisha ha rimandato più volte l'attacco alla famiglia reale per poter stare più tempo con il suo nuovo figlio e la sua nuova moglie, facendo pensare a Zeke di non essere stato amato. Tuttavia, proprio poche pagine dopo, Grisha, durante quello che crede un sogno, vede Zeke adulto davanti a sé, chiedendo perdono e mostrando come sia ancora nei suoi pensieri.

Questo evento sorprende completamente Zeke, dato che viene mostrato un lato del padre che prova affetto per il primo figlio. Eren a questo punto prende le redini del flusso di ricordi e spinge Zeke ad andare avanti. Cosa vedranno i due fratellastri nel capitolo 121 di L'Attacco dei Giganti?