L'Attacco dei Giganti capitolo 125: la marcia prosegue con incontri imprevisti

Hajime Isayama sta iniziando a far convergere tutte le linee narrative verso il finale, senza lasciare nulla di incompiuto. Ciò comprende il trattare anche personaggi di L'Attacco dei Giganti che da tempo non si vedevano e completare le ultime dinamiche tra i vari individui, risolvendo ogni domanda creata finora.

Dopo il ritorno di Annie Leonhart, i fan di L'Attacco dei Giganti si chiedevano a cosa avrebbe portato questa nuova dinamica. La ragazza è indubbiamente protagonista della prima fase del capitolo 125 di L'Attacco dei Giganti che ci porta al distretto di Stohess. Anche qui i giganti colossali stanno facendo danni con la loro marcia causando indiscriminatamente morti e feriti.

Hitch torna in caserma per prepararsi a eventuali sommosse quando nota che dalla cella aperta ci sono impronte bagnate. Dopo un tafferuglio, Hitch ha la prevalenza sul corpo stanco di Annie, che però minaccia di trasformarsi e distruggere tutto. Le due si dirigono in stalla dove Hitch aiuterà Annie a scappare a cavallo, parlando del passato della gigante femmina e di come sia stata addestrata.

A Marley intanto iniziano le rivolte nei ghetti eldiani per cercare di fuggire dalla minaccia incombente, mentre ormai a Eldia la catena di comando è stata spezzata dagli ultimi avvenimenti. Armin non sa come reagire e ha in mente solo di raggiungere Connie per convincerlo a non far mangiare Falco, mentre Mikasa è in balia degli eventi. Jean invece assiste impotente ai comandi di Floch che uccide chiunque osi ribellarsi.

Sul finale, si rivede il Gigante Carro, Pieck, insieme al comandante delle forze marleyane. I due incontrano fortuitamente Hange, che sta trasportando una barella con Levi, ferito gravemente ma vivo. L'Attacco dei Giganti tornerà su Bessatsu Shonen Magazine a febbraio avvicinandosi ancora di più alla conclusione programmata da Hajime Isayama.