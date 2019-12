L'Attacco dei Giganti: il capitolo 125 è prossimo all'arrivo

Una storia mensile come L'Attacco dei Giganti crea spesso difficoltà ai lettori. Infatti, invece di poter godere della trama preparata da Hajime Isayama settimanalmente come altre opere famose, si è costretti ad attendere un mese tra un'uscita e l'altra. E ciò aumenta le difficoltà nel trattenersi in caso di capitoli importanti come il prossimo.

Ormai la saga di L'Attacco dei Giganti è alle battute finali con Eren Jaeger che ha messo le mani sul potere del Gigante Originale e di Ymir, mentre il resto della città brucia. Il ritorno di un vecchio personaggio nelle pagine finali di L'Attacco dei Giganti 124 inoltre ha fatto emozionare alcuni appassionati del manga che non vedono l'ora di sapere cosa succederà.

Con una nota di aggiornamento dalla sua pagina Twitter durante la giornata di ieri 25 dicembre, l'editor di L'Attacco dei Giganti ha aggiornato sullo stato della produzione del capitolo 125. Quest'ultimo è stato finalmente completato e mandato quindi alla redazione della rivista Bessatsu Shonen Magazine per avviare i meccanismi di stampa e distribuzione. I lettori non dovranno quindi attendere troppo, dato che L'Attacco dei Giganti sarà pubblicato il 9 gennaio sul noto magazine di casa Kodansha. Che sviluppi vi attendete nel prossimo mese per la storia?