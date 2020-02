L'Attacco dei Giganti capitolo 126: assistiamo alla drastica decisione di un personaggio

Come voi lettori siete a conoscenza il manga di L'Attacco dei Giganti è giunto ormai al suo climax e tra pochi capitoli assisteremo agli atti finali di questa bellissima opera. Gli eventi precipitano e un personaggio mette in gioco tutto se stesso nel capitolo 126.

Il personaggio in questione è Armin che, come abbiamo potuto vedere, ha ereditato i poteri del Gigante Colossale. Situazione che ha sempre gravato nel cuore di Armin, uno dei più sensibili all'interno dell'opera, ma capace di scelte molto coraggiose come abbiamo visto nello scorso capitolo. Il ragazzo infatti, per salvare Falco dal piano di Connie che prevedeva di farlo divorare dalla madre trasformata in gigante, senza esistazione si getta nella bocca dell'essere ma viene salvato all'ultimo proprio da Connie, che cambia idea sul suo piano. Ma è davvero risolutezza quella di Armin? O si è trattato di un tentativo di suicidarsi perchè stanco di tutte queste tragedie e con un fardello troppo pesante da portare? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti sotto la news!

Il capitolo 127 di L'Attacco dei Giganti uscirà il 9 marzo e non vediamo l'ora di scoprire come Hajime Isayama intende proseguire con gli sviluppi della storia, che si sta avvicidando al gran finale con ancora interrogativi da risolvere. Vi lasciamo con questo splendido cosplay di Mikasa