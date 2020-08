L'Attacco dei Giganti: il capitolo 132 è stato completato, ecco quando uscirà

L'Attacco dei Giganti si sta inesorabilmente avvicinando al finale dopo diversi anni tra i vertici dell'industria fumettistica nipponica. Il sensei, infatti, si sta occupando di limare gli ultimi dettagli in vista della risoluzione che attendere Eren e il Corpo di Ricerca. Ma quando uscirà il capitolo 132?

Lo scorso numero ha mostrato tutta la brutalità di Isayama che, senza alcuno scrupolo, ha evidenziato l'ennesima volta i sentimenti e l'ideologia di Eren in una tavola mozzafiato. A lui, invece, si oppone il Corpo di Ricerca che non ha intenzione di permettergli di sterminare una grossa fetta dell'umanità. L'autore, per evidenziare tale diatriba, si è servito del personaggio di Armin nel tentativo di trovare una terza strada che possa evitare la morte sia degli eldiani che dei marleyani.

Ad ogni modo, non dovremo attendere ancora a lungo per conoscere il proseguo della storia, in quanto l'editore del manga de L'Attacco dei Giganti ha confermato che il capitolo 132 è stato definitivamente completato ed è pronto alla pubblicazione. Il numero, invece, uscirà sulla rivista il prossimo 9 settembre ma, come di consueto, avremo l'occasione di conoscere i contenuti della puntata attraverso gli spoiler qualche giorno prima. Vi suggeriamo, dunque, di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi le prossime novità sul capolavoro di Hajime Isaiyama.

E voi, invece, cosa vi aspettate dal nuovo capitolo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.