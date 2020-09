L'Attacco dei Giganti: il capitolo 132 ci mostra un'attesa riconciliazione

Oramai L'Attacco dei Giganti è nella sua fase conclusiva. Già da un po' di tempo Hajime Isayama ha dato il via all'ultima parte della sua storica opera che ha da poco compiuto 11 anni. I personaggi presentati sono stati tanti ma soltanto in pochissimi sono giunti a questi ultimi capitoli.

L'Attacco dei Giganti adesso ci ha presentato un gruppetto di personaggi composto in parte da alcuni eldiani, con Armin al comando, e dall'altra elementi di spicco di Marley, come gli eldiani naturalizzati che possiedono il potere dei giganti.

Alcuni di questi hanno diversi trascorsi, come Annie e Reiner che erano nello stesso gruppo che doveva infiltrarsi tra le mura per abbattere il regno dei Reiss. Il duo ha avuto diversi dissapori in passato e Annie ammette che più volte avrebbe desiderato uccidere Reiner.

Nel capitolo 132 de L'Attacco dei Giganti i due però giungono a una sorta di tregua che sa di riconciliazione, con tanto di spiegazioni su certi comportamenti e scelte che hanno poi portato alla situazione attuale. Dopo essersi anche abbracciati, i due si separano dato che Reiner salirà sull'idrovolante mentre Annie andrà via con la nave per allontanarsi da una battaglia che non ha intenzione di intraprendere.

Rimarranno tutti e due vivi nel finale de L'Attacco dei Giganti?