L'Attacco dei Giganti: il capitolo 132 è pronto, ecco quando uscirà

Da quanto il mangaka Hajime Isayama ha annunciato di avere già pronto il finale della sua opera principale, L'Attacco dei Giganti , ogni nuovo capitolo del manga viene letto con una certa tensione e timore che possa concludersi da un momento all'altro, in maniera brutale, come ci ha abituati l'autore.

Il capitolo 131, pubblicato nei giorni scorsi, ci ha riportati a seguire i pensieri di Eren Jaeger, con uno sguardo introspettivo riguardo le importanti decisioni che ha preso, e le terribili conseguenze che queste avranno sul destino del mondo.

L'avanzamento dei Giganti, e la distruzione che essi portano, non fanno che rendere questo arco narrativo indubbiamente il più cruento di tutta la serie, capace di catturare costantemente l'attenzione dei lettori, che non dovranno aspettare molto all'arrivo del prossimo capitolo.

Infatti l'editor della serie ha da poco annunciato che il capitolo 132 uscirà il 9 settembre in Giappone, come potete vedere nel post condiviso da @AoTWiki e riportato in fondo alla pagina. A cosa porteranno le battaglie interiori di Eren? Potrebbe decidere alla fine di fermare questa Apocalisse che lui stesso ha iniziato? Diteci le vostre opinioni con un commento.

Ricordiamo che è già stata mostrata la copertina del volume 32 del manga dell'Attacco dei Giganti, e che Isayama sembra aver omaggiato l'Italia con un personaggio.