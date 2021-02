L'Attacco dei Giganti: il capitolo 138 è stato completato, confermata la data d'uscita

A poche ore dalla pubblicazione del capitolo 137 de L'Attacco dei Giganti, Kodansha ha svelato la data d'uscita del penultimo capitolo del manga, confermando che Isayama ha praticamente terminato i lavori. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale, il capitolo 138 sarà pubblicato il 9 marzo 2021, sulle pagine del mensile Bessatsu Shonen Magazine.

Il capitolo 138 sarà il penultimo, e spianerà la strada per la grande conclusione in programma per il mese successivo. Isayama ha già confermato da tempo che entrambe le uscite faranno parte del Volume 34 del manga, l'ultimo, in uscita nella prima metà del mese di giugno. Vi ricordiamo che la raccolta arriverà in Italia con Panini Comics, anche se probabilmente bisognerà attendere la fine dell'anno.

In attesa dell'uscita del nuovo capitolo, vi ricordiamo anche che VVVVID e Prime Video stanno trasmettendo in simulcast la quarta stagione dell'adattamento anime, e che proprio poche ore fa è stato reso disponibile l'episodio numero nove. L'anime si concluderà con la messa in onda dell'episodio 16, e gli ultimi quattro Volumi saranno adattati in futuro con nuovi episodi o con un lungometraggio conclusivo.

E voi cosa ne pensate? Siete soddisfatti finora? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi salutiamo lasciandovi con uno splendido cosplay di Mikasa Ackerman.