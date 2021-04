L'Attacco dei Giganti: a che capitolo corrisponde la fine dell'anime? Ecco da dove leggere

Dopo mesi di trasmissione, si è conclusa la prima parte de L'Attacco dei Giganti 4. La storia si è bloccata in un punto dove è difficile attendere, considerato tutto quello che c'è in gioco, e anche se Studio MAPPA ha già confermato la seconda parte dell'anime questi non arriverà prima di quasi un anno.

Per alcuni fan sarà quindi dura attendere fino al prossimo inverno, specie considerato che il manga de L'Attacco dei Giganti sta per concludersi e che siamo in ballo con gli eventi finali. Da dove iniziare a leggere il manga per proseguire la storia conclusa con L'Attacco dei Giganti 4 parte 1?

Il capitolo de L'Attacco dei Giganti adattato nell'ultimo episodio è, almeno tecnicamente, è il 116 con cui condivide lo stesso titolo. In realtà ci sono alcuni piccoli eventi ma comunque clamorosi e importanti che sono stati tenuti temporaneamente fuori dall'anime. Per questo il nostro consiglio è di cominciare la lettura de L'Attacco dei Giganti dal capitolo 114.

Questo è contenuto nel volume 28, già disponibile in Italia con Panini Comics, così come i numeri successivi fino al 32. I capitoli sono disponibili anche su Crunchyroll in inglese, anche se c'è la necessità di avere l'account premium per leggerli. Intanto il capitolo finale de L'Attacco dei Giganti è pronto per la pubblicazione in patria.