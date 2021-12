L'Attacco dei Giganti celebra il compleanno del capitano Levi con una linea di gioielli

L'anime de L'Attacco dei Giganti tornerà con la seconda parte della quarta stagione a gennaio 2022. I fan dovranno quindi attendere meno di un mese per vedere il prosieguo delle avventure di Eren, Armin e Mikasa, intenti a scongiurare una minaccia peggiore di quella dei giganti.

Questa settimana è stato rivelato il nuovo trailer de L'Attacco dei Giganti 4 parte 2, che mostra le eccellenti animazioni dello Studio MAPPA oltre ad alcuni momenti dell'anime pieni di pathos. Il finale della prima parte della quarta stagione ha lasciato molti conti in sospeso, che non aspettano altro di chiudersi nelle ultime puntate.

Tra questi, c'è sicuramente quello tra Zeke e il capitano Levi, che non sono ancora giunti a un confronto definitivo. Tra i due non corre buon sangue sin dal finale della terza stagione, dove Zeke ha ucciso il capitano Erwin, condottiero del corpo di ricerca e amico di Levi. Quest'ultimo è quindi deciso a togliere la vita al portatore del Gigante Bestia, nonostante si sia dovuto trattenere a causa del suo legame con Eren.

Levi si dovrà prendere, però, almeno un giorno di pausa dalla sua personale missione, in quanto il 25 dicembre è il suo compleanno. Per festeggiarlo, sul sito fanitem.jp è stata messa in vendita una linea di gioielli dedicata proprio a Levi, condivisa su Twitter da @AoTWiki. Questi sono ispirati alle tazze del tè che utilizzava il capitano nelle prime stagioni de L'Attacco dei Giganti, pezzi che un vero collezionista non può lasciarsi scappare.

La seconda parte de L'Attacco dei Giganti 4 arriverà su Crunchyroll in simulcast, con un nuovo episodio ogni settimana. Non ci resta che attendere per vedere quale sarà il finale di una serie che ha saputo conquistare tutti fin dal suo esordio.