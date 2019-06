L'Attacco dei Giganti, cena a base di Giganti in un Café nipponico

Quando un'opera ottiene la fama de L'Attacco dei Giganti, allora è lecito supporre come le collaborazioni inizino ad aumentare senza sosta. L'opera di Hajime Isayama non manca di una community rigogliosa, attenta a ogni dettaglio ma, soprattutto, al proprio raffinato palato.

Si scatena sulla rete il nuovo tema dedicato ai Giganti di Isayama al Tokyo Record Café Omotesando, un Bar nei pressi di Shibuya, in Giappone, che dal prossimo 21 giugno ospiterà questo simpatico motivo nel proprio locale. Ma in cosa consisterà, esattamente, questo percorso culinario dal tema tanto ambizioso? Vi consigliamo, inoltre, di proseguire la lettura qualora foste in pari con l'anime, in quanto potrebbero esserci spoiler.

Innanzitutto, ci teniamo a precisare, sarà un pasto piuttosto movimentato, in quanto dovremmo fare attenzione a muoverci in una foresta di broccoli mentre siamo inseguiti dai giganti. L'unico problema di questo piatto è che i membri del Corpo di Ricerca sono diventati pollo fritto, dunque dovrete trovare un modo per non farvi acchiappare nel peggiore dei modi. Inoltre, ormai siamo nel 2019, i Titani non si nascondono più tra le Mura, ma nei pasticci di carne, come miglior condimento possibile.

Per non parlare delle bevande su cui capeggia indiscussa un drink ricco di gelatina in cui vi è intrappolata Annie. Oppure, se foste più esigenti, potreste ripassare la storia dei Giganti con un dolce dessert o, nel caso più eclatante, imparare a conoscere meglio il Gigante Bestia con una Sangria non analcolica. Non ci pare il caso che perdiate il senno mentre vi abbuffate tra i Titani, no? Conclude quello che pare essere un buonissimo pasto una bella tazza di Tè, servita tuttavia con una siringa, vi promettiamo che non abbiamo alcuna intenzione di trasformarvi nel prossimo Colossale.

Ne approfittiamo per ricordarvi che potete mettervi in pari con il manga recuperando gli spoiler del capitolo 118 che, tramite una serie di colpi di scena, certificano nuovamente un successo di oltre 80 milioni di copie vendute in tutto il mondo. E voi, cosa ne pensate di questo iconico Café?