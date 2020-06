L'Attacco dei Giganti: chi sopravviverà e chi no al finale del manga?

La morte è sempre stata presente in L'Attacco dei Giganti, fin dal primo capitolo. Hajime Isayama ci ha fatto affezionare a tanti personaggi per poi ammazzarli in modo brutale o sorprendente. E man mano che ci si avvicina al finale del manga, sono sempre di più le figure che conosciamo che fanno una brutta fine.

Dopo la morte di Keith Shadis e Theo Magath, oltre quella probabile di Floch, vediamo quali dei protagonisti sopravvissuti a L'Attacco dei Giganti 129 potrebbero rimanere in vita o morire nelle fasi finali.

Partiamo col protagonista e, attualmente, anche antagonista di L'Attacco dei Giganti: Eren Jaeger. Il ragazzo sta pensando di distruggere il mondo, almeno in quelle che sono le intenzioni dichiarate. Alcuni dettagli fanno pensare che Eren vivrà fino alla fine della serie.

Ci sono poi i possessori dei poteri dei giganti che sono in una situazione precaria: Reiner Braun, Armin Arlert, Annie Leonhart, Zeke Jaeger. Al momento non si sa se Eren abbia rimosso il limite di vita di 13 anni per chi eredita questo potere, ma tolto Armin, sono tutti a fine vita. Per questo potrebbero anche essere ancora più propensi a un sacrificio nella battaglia finale.

Passando invece dal lato degli umani, e in particolare a quelli della Legione Esplorativa, troviamo la coprotagonista Mikasa Ackerman. Difficilmente Mikasa morirà entro la fine della serie considerata la popolarità del personaggio e il suo ruolo, mentre non si potrà dire lo stesso per Connie, Jean e Hange. Isayama non si è fatto scrupoli nell'uccidere Sasha all'improvviso e per questo qualcuno di questi tre potrebbe rimetterci la vita nel finale.

E Levi Ackerman? Il guerriero più forte dell'umanità è già sopravvissuto alla morte pochi capitoli fa. Pensare che Isayama possa lanciarlo in battaglia nelle condizioni attuali per farlo morire, invece di lasciarlo a osservare la situazione da lontano, non ha molte basi solide e pertanto è molto probabile arrivi fino alla fine del manga senza ulteriori ferite. Voi chi pensate morirà negli ultimi capitoli de L'Attacco dei Giganti?