L'Attacco dei Giganti Chronicle: in arrivo il film riassuntivo in vista della 4° stagione

In seguito al clamoroso annuncio di poche ore fa, in cui sono state rivelate nuovissime informazioni su L'Attacco dei Giganti 4, il profilo social ufficiale dell'anime ha anche confermato l'arrivo de L'Attacco dei Giganti: Chronicle, un film riassuntivo in uscita in estate.

Secondo quanto riportato dal sito web, la pellicola debutterà il 17 luglio 2020 in Giappone e ripercorrerà i momenti salienti delle prime tre stagioni dell'anime. Poche ore fa lo studio di animazione aveva mostrato la prima key visual del lungometraggio, e da qualche ora è disponibile anche il trailer di lancio ufficiale visibile in calce.

La scelta di riassumere circa 59 episodi in un solo film è quantomeno curiosa, specie considerando che negli anni passati WIT Studio distribuì due pellicole riassuntive dedicate alla prima stagione ed una terza per raccontare gli eventi trasposti nella stagione 2. In tutti i casi non si tratta che di un antipasto in vista della grande portata in programma per ottobre 2020, mese in cui dovrebbe debuttare la quarta stagione.

