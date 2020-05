L'Attacco dei Giganti Chronicle: spunta in rete un'immagine misteriosa, nuovo anime?

Siamo tutti in attesa di L'Attacco dei Giganti stagione 4, prevista almeno per le fonti ufficiali a ottobre 2020. Nonostante alcune voci che stanno circolando in rete negli ultimi giorni, per ora infatti non è stato rivelato alcun rinvio di L'Attacco dei Giganti 4 al 2021. Ma potrebbe esserci ben altro a bollire in pentola.

In attesa di scoprire se sarà ancora lo studio WIT a occuparsi di L'Attacco dei Giganti 4 e di ricevere conferme sulla trasmissione ufficiale, la pagina Attack on Titan Wiki ha scovato una strana immagine presente sul sito ufficiale. Tra i banner presenti sul sito ufficiale Shingeki.tv esiste un file denominato Shingeki_Movie_Chronicle che potete vedere in bassissima risoluzione nel tweet in basso.

Oltre il logo, questo L'Attacco dei Giganti Chronicle mette Eren in primo piano e a giudicare dalla stringa del nome sembra sia stato preparato per un film. L'Attacco dei Giganti ha già goduto di alcuni lungometraggi ma erano tutti riepilogativi e senza contenuto originale, per aiutare i fan a ricordarsi degli eventi della prima stagione.

Potrebbe quindi esserci tanto di più in programma per L'Attacco dei Giganti oltre la stagione finale, magari un film incentrato sui contenuti degli anni di timeskip. Cosa vi aspettate da questo progetto anime?