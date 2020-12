L'Attacco dei Giganti citato dai Los Angeles Charges, Joey Bosa esegue il saluto militare!

Il profilo Twitter ufficiale dei Los Angeles Chargers, squadra di football americano della NFL, ha recentemente omaggiato L'Attacco dei Giganti con un bellissimo post ritraente il DL Joey Bosa mentre esegue il saluto militare dell'Armata Ricognitiva. Il post è esploso sui social, ottenendo decine di migliaia di interazioni.

Non è la prima volta che una squadra o dei giocatori dell'NFL citano L'Attacco dei Giganti, uno degli anime più popolari e seguiti in Nord America. Pochi mesi fa, ad esempio, i Kansas City Chiefs citarono la serie dopo aver raggiunto la finale della 54ª edizione del Super Bowl, con un divertente video ritraente l'MVP dei Chiefs Mahomes mentre recideva il collo del running back dei Titans Derrick Henry.

L'Attacco dei Giganti 4 sarà la stagione conclusiva dell'anime tratto dall'opera cartacea di Hajime Isayama, e solo pochi giorni ci separano dal grande debutto. In Italia la serie sarà distribuita in simulcast dall'8 dicembre e in simuldub dal 19, sia su VVVVID che su Amazon Prime Video. Vi ricordiamo che la stagione potrebbe essere divisa in due cour.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti della popolarità di quest'opera? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi salutiamo consigliandovi di dare un'occhiata all'ultimo sondaggio di popolarità di Crunchyroll, in cui sono indicati i venti personaggi dell'anime preferiti dai fan.