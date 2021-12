L'Attacco dei Giganti: una collaborazione con Kabuki per i prossimi pop up store

L’avvicinarsi degli episodi conclusivi dell’Attacco dei Giganti sta facendo crescere le aspettative della community, riportando sotto i riflettori l’opera di Hajime Isayama, una delle più importanti degli ultimi anni, anche attraverso nuove collaborazioni piuttosto interessanti e legate ai pop up store dedicati al franchise.

I negozi a tempo sono ormai una moda comune, almeno in Giappone, indirizzata a cavalcare l’onda del successo di una serie con merchandise dedicato, unico, spesso venduto in edizione limitata e per creare dei piccoli ambienti mirati a ricreare l’atmosfera della suddetta opera. L’ultimo accordo stabilito con Kabuki farà tornare i pop up store dell’Attacco dei Giganti, e per promuovere l’iniziativa sono state pubblicate le immagini riportate nel post in fondo alla pagina.

I quattro protagonisti, Eren, Mikasa, Armin e Levi sono stati rappresentati con un design relativo all'epoca feudale, e diverse armi che sottolineano le loro impressionanti capacità combattive, viste innumerevoli volte nel corso del manga e dell’anime. Il giù particolare è sicuramente il vistoso design di Armin, che lo fa apparire come un perfetto samurai, con tanto di kasa, il tradizionale cappello giapponese.

