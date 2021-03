L'Attacco dei Giganti e la collaborazione con Mercedes: ecco la GLA a tema

Manca poco meno di una settimana all'uscita dell'episodio 16 de L'Attacco dei Giganti 4 che accompagnerà la stagione finale verso la sua naturale conclusione. Solo al termine della trasmissione della puntata conosceremo il futuro del franchise, ma fino ad allora l'opera continuerà ad essere supportata da straordinarie collaborazioni.

Gli ultimi due episodi usciti hanno approfondito il passato di Zeke, l'ideale per avvicinare gli spettatori al gran finale che Studio MAPPA ha previsto per la sua "final season". Come se ciò non bastasse, a breve si concluderà anche il manga omonimo de L'Attacco dei Giganti di Hajime Isayama dopo tanti anni di serializzazione tra le pagine della rivista Bessatsu Shonen Magazine.

Ad ogni modo, mentre l'anime si avvicina alla fine della stagione 4, il franchise continua ad arricchirsi di epiche collaborazioni, l'ultima delle quali con Mercedes-Benz. La celebre compagnia, infatti, ha annunciato una partnership con L'Attacco dei Giganti che include una mostra speciale in 3 diverse filiali in Giappone. Per l'occasione, il colosso ha verniciato la GLA con alcune tavole iconiche del manga, e lo stesso veicolo lo potete ammirare in calce alla notizia. L'evento si terrà dal 27 marzo al 25 aprile, mentre a partire dal primo aprile sarà anche disponibile in ciascuna delle 3 filiali una statua in scala 1:1 di Eren con l'opportunità per i fan di poter scattare delle foto-ricordo.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa manifestazione promossa da Mercedes e della GLA decorata a tema? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.