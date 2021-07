L'Attacco dei Giganti: la colonna sonora invade la gara di tiro con l'arco alle Olimpiadi

Nonostante le numerose difficoltà riscontrate in fase di organizzazione le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono iniziate, dando il via alla vasta serie di competizioni che coinvolgeranno gli atleti fino all'8 agosto. Nella gara odierna di tiro con l'arco, anche il mondo degli anime è entrato in campo, con la colonna sonora dell'Attacco dei Giganti.

Come potete infatti vedere dai due post riportati in calce alla notizia, da @AoTWiki e @Ana_LovesYooh, subito dopo la conclusione della competizione ddi tiro con l'arco tra la squadra indonesiana e gli avversari americani, è stata trasmessa una delle tracce più famose dell'anime basato sull'opera di Hajime Isayama. Si tratta di Guren no Yumiya, realizzata dal gruppo giapponese Linked Horizon, chiamato anche Sound Horizon, e usata come colonna sonora della prima opening della trasposizione animata.

Ad oggi, 8 anni dopo la pubblicazione della prima stagione ad opera di Wit Studio, il singolo è uno dei temi musicali più apprezzati dalla community legata all'opera, e ciò ha contribuito alla rapidissima diffusione della clip estrapolata dalla competizione. Dopo l'uso di un brano di Demon Slayer durante l'esibizione di un'atleta, anche L'Attacco dei Giganti ha avuto il suo momento all'interno della 32esima edizione dei Giochi Olimpici, e presto potrebbero arrivare altre sorprese per gli appassionati del settore.

Ricordiamo che è stata rivelata la data d'uscita della stagione finale della serie, in arrivo su Netflix, e vi lasciamo ad uno spettacolare cosplay dedicato al Gigante Mascella.

