L'Attacco dei Giganti diventa a colori: Annunciata l'arrivo dell'edizione Full Color

L'Attacco dei Giganti si sta preparando ad affrontare gli ultimi tratti della storia e concluderla nel 2021, almeno così sembra dalla volontà di terminare la narrazione di pari passo con l'adattamento anime, atteso al debutto con la stagione finale il prossimo mese. Con essa, inoltre, è ripresa la forte campagna di marketing del franchise.

Il capolavoro di Hajime Isayama risiede nell'olimpo dell'editoria nipponica da tanto tempo, in quanto uno dei manga più popolari in tutto il mondo. Ed è proprio per questo che l'avvicinarsi del finale, ormai sempre più prossimo, sta incuriosendo sempre di più i fan, in attesa di conoscere come terminerà una delle storie più amate della cultura giapponese.

In quest'ottica, la casa editrice della serie ha voluto cogliere la palla al balzo per preparare una nuova edizione del manga, una variante in Full Color come quella recentemente portata a termine da Star Comics con Dragon Ball. Ad annunciarlo è un leak trapelato in rete grazie a un cinguettio di Ryokutya, uno degli insider più conosciuti del settore, che purtroppo non ha aggiunto ulteriori dettagli sulla data di uscita. Nella speranza che tale edizione possa arrivare anche in Italia, vi ricordiamo che tra le nostre pagine sono disponibili i primi spoiler del capitolo 134 de L'Attacco dei Giganti.

E voi, invece, siete interessati a questa variante del manga con le tavole a colori? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.