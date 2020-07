L'Attacco dei Giganti: come apparirebbe Zeke nella realtà?

L'ambientazione scrupolosa immaginata da Hajime Isayama nel suo capolavoro, L'Attacco dei Giganti, è estremamente affascinante e misteriosa, merito di un intreccio narrativo complesso e sofisticato. E non è un caso, infatti, che gli ultimi capitoli del manga stiano riservando numerosi colpi di scena eclatanti.

A oltre 10 anni dal debutto de L'Attacco dei Giganti, il manga continua a essere uno dei pilastri dell'editoria nipponica in grado di macinare milioni di vendite ad ogni nuova uscita. Anche se lo stile del sensei è cambiato molto nel corso del tempo, come dimostra questa immagine rappresentativa del capitolo 130, resta comunque difficile immaginare i personaggi della storia nella realtà.

Ciò, ad ogni modo, non ha precluso i fan dal folle tentativo di immaginare in carne e ossa alcuni dei personaggi più importanti del franchise, cruciali per il proseguo della storia proprio come Zeke. L'artista Redwarrior3 ha provato a immaginarlo nella realtà attraverso l'arte del ritratto, una particolare illustrazione che potete ammirare in calce alla notizia. La rappresentazione grafica è stata notevolmente apprezzata dai fan grazie alla resa estremamente dettagliata dei tratti del volto.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art, la ritenete coerente alla controparte originale immaginata da Isayama? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.