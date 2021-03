L'Attacco dei Giganti: ecco come apparirebbero i protagonisti se esistessero davvero

L'epopea de L'Attacco dei Giganti fa parte ormai di un'icona della cultura nipponica, una serie che ha riscosso un successo straordinario in tutto il mondo. A breve, ovvero il prossimo mese, uscirà l'ultimo e attesissimo capitolo 139 che chiuderà le gesta del capolavoro di Hajime Isayama.

A non essere ancora del tutto chiaro è il futuro dell'anime che, stando alle voci di corridoio, dovrebbe godere di un film animato al termine della stagione finale de L'Attacco dei Giganti. Tuttavia, ne sapremo di più soltanto in occasione dell'uscita dell'ultimo episodio quando si terrà un evento speciale con i doppiatori dell'anime. Ad ogni modo, la nuova saga sta entrando nel vivo con clamorosi colpi di scena che si stanno susseguendo senza sosta, complice soprattutto il cambiamento di Eren.

A tal proposito, un artista su poriborton, un certo "The-Beast-Titan", ha provato a sfruttare Artbreeder per immaginare l'aspetto che avrebbero i personaggi principali de l'Attacco dei Giganti nella realtà. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, tiene conto dell'età dei personaggi e dovrebbe fornire un'idea indicativa del loro possibile aspetto. La rappresentazione grafica ha riscosso un notevole successo in rete ed è stata ricondivisa a più riprese da numerosi appassionati dell'opera.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare illustrazione che fornisce un ritratto reale dei protagonisti? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.