L'Attacco dei Giganti: come si chiamava Hange Zoe all'inizio? Il nome iniziale

Non è mai semplice decidere i nomi dei vari personaggi di una storia, specie se si vuole dare un significato speciale a queste figure. In Giappone, molti mangaka danno nomi speciali ai protagonisti che creano, e lo stesso vale anche per Hajime Isayama de L'Attacco dei Giganti che ha optato per una versione completamente tedesca.

Già a partire da Eren Jaeger e Armin Arlert, due dei protagonisti della serie, si nota una tendenza al mondo germanico, che poi diventa molto più chiara in seguito, in particolare con il confronto tra eldiani e marleyani de L'Attacco dei Giganti. Ci sono pochi personaggi che possono vantare nomi stranieri tra le mura, come Mikasa Ackermann che ha però origini diverse tramite la madre.

Prima di scegliere i nomi dei suoi personaggi in maniera definitiva, il mangaka Hajime Isayama dava dei nomi temporanei, dei segnaposto. Ciò è successo sicuramente con Hange Zoe, prima ricercatrice del gruppo dell'Armata Ricognitiva e poi nuova comandante della divisione dopo la morte di Erwin Smith. Hange Zoe inizialmente si chiamava Hanako Yamada, un nome tipicamente giapponese e che ovviamente c'entrava poco e nulla con l'universo germanico de L'Attacco dei Giganti.

Questa rivelazione arrivata durante la Final Manga Exhibition de L'Attacco dei Giganti fa capire un po' di più il metodo di lavoro dell'autore, che quindi ci ha messo un po' più di tempo per decidere il nome di Hange. Naturalmente, l'effetto non sarebbe stato più lo stesso se Isayama avesse davvero optato per il nome giapponese.