L'Attacco dei Giganti, come si collega la nuova storia al finale del manga?

Dopo quasi dodici anni di pubblicazione su Bessatsu Shonen Magazine, Isayama ha concluso la sua storia, una delle più popolari degli ultimi anni distribuite dalla casa editrice Kodansha. L'Attacco dei Giganti è una storia di vendetta, terrore, redenzione, genocidi e di un protagonista-antagonista a dir poco unica, capace di lasciare il segno.

Conclusasi con 139 capitoli e 34 volumi, l'ultimo dei quali conteneva alcune pagine extra per allargare il finale, L'Attacco dei Giganti tornerà con l'artbook FLY che verrà proposto in Giappone nel 2024, con disegni esclusivi e ricolorati da un team apposito. Ma questo artbook conterrà tanto altro ancora, da alcune tavole e name originali e non solo, come un capitolo speciale dedicato a un personaggio in particolare. L'ultima storia de L'Attacco dei Giganti si chiamerà "Akudo", "cattivo ragazzo" o "ragazzo demoniaco", le cui pagine verranno in parte proposte sotto forma di bozza a fine ottobre 2023.

Questa nuova storia de L'Attacco dei Giganti si collega al finale del manga? E se sì, come? La probabilità che ciò succeda sono molto basse: Hajime Isayama ha detto più volte che gli sarebbe piaciuto disegnare storie con l'infanzia di Levi Ackerman al centro, ma che non l'avrebbe fatto nel manga principale. Questo potrebbe essere il momento giusto, dato che Levi ha avuto un'infanzia dura. Si tratterebbe quindi di un salto nel passato volto all'approfondimento di un personaggio già ben conosciuto e non avrà alcuna conseguenza sul mondo de L'Attacco dei Giganti, né si collegherà al finale del capitolo 139 o a quello del volume, a meno di sorprese dell'ultima ora da parte dell'autore.

E voi leggerete L'Attacco dei Giganti "Akudo"?