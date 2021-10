L'Attacco dei Giganti: nessuna come Mikasa nella figure di Kitsune Studio

Si avvicina sempre di più il finale de L'Attacco dei Giganti anche sul fronte televisivo dal momento che i lavori per la parte 2 della stagione 4 procedono spediti. Parallelamente all'anime, il franchise continua ad arricchire il proprio merchandising con nuovi modellini in scala in edizione limitata.

Studio MAPPA sta lavorando duramente per realizzare una seconda tranche di episodi all'altezza delle aspettative degli spettatori e dare una degna conclusione ad una serie che ha contribuito a rendere grande l'animazione giapponese in tutto il mondo. Tuttavia, la gestione delle licenze si stanno complicando a livello internazionale e l'editore Dynit ha recentemente avvertito la community italiana circa le recenti difficoltà di accaparrarsi i diritti per il simulcast de L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2.

Ad ogni modo, decisamente meno difficoltà le stanno avendo gli studi dediti alla realizzazione di modellini in scala, di cui l'ultimo a tema a cura di Kitsune Studio. L'azienda ha infatti presentato la nuova statuetta dedicata a Mikasa, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, alta ben 39 cm e disponibile al preordine al costo di 659 euro. La spedizione, invece, è attesa non prima del quarto trimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.