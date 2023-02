L'Attacco dei Giganti: il commento di Hajime Isayama dopo le ultime novità

Dopo la fine della serializzazione de L'Attacco dei Giganti il capolavoro di Hajime Isayama è scomparso dalle pagine del Bessatsu Shonen Magazine, il mensile che ha raccolto in questi anni le nuove uscite del manga. Ad ogni modo, per il nuovo numero della rivista, il sensei ha lasciato un messaggio speciale.

Per chi non lo sapesse, infatti, L'Attacco dei Giganti è tornato sulla copertina del Bessatsu Shonen Magazine attraverso un'illustrazione originale curata dall'autore, un omaggio alle più recenti novità della serie che quest'anno dovrebbe terminare la sua corsa sul fronte televisivo.

A tal proposito, una delle ultime novità riguarda proprio il primo cour della parte 4 della final season che sarà caratterizzato da un unico episodio della durata di un'ora. Ad ogni modo, tra le pagine della rivista non è mancato un commento del sensei che ha lasciato un messaggio ai lettori: "Ne è passato di tempo, lettori del Bessatsu Shonen Magazine. Sono passati quasi due anni dalla fine della serializzazione e sono onorato di aver disegnato la cover. Sono stato per un po' in ansia poiché non riuscivo a disegnare con addosso la sensazione di lavoro fatto e finito. La composizione è stata decisa all'ultimo, ma posso dirvi che mi sento come se non avessi potuto disegnato in altro modo. Quest'anno sarà quello della conclusione della serie animata, quindi penso proprio che sia finalmente finita. Grazie per il vostro supporto."

