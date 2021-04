L'Attacco dei Giganti: la community 'festeggia' il compleanno di Gabi

La prima parte della quarta stagione dell'Attacco dei Giganti ha introdotto molti nuovi personaggi, e tra questi vi sono anche i soldati eldiani al servizio di Marley che cercano di mostrare le loro abilità sul campo di battaglia per ottenere i poteri dei Nove, come la giovane Gabi, che ha ricevuto dei particolari auguri per il suo compleanno.

Considerando infatti gli sviluppi narrativi mostrati in seguito all'assalto da parte di Eren, trasformato nel Gigante d'Attacco, ai leader della nazione di Marley, Gabi è attualmente uno dei personaggi più detestati dai fan dell'opera di Hajime Isayama, e naturalmente questi non hanno esitato a mostrarlo sui social.

Come potete vedere dai diversi post riportati in calce alla notizia, solo alcuni di quelli presenti in rete, @animetv_jp ha dato il via ad una serie di commenti sprezzanti riguardo il personaggio di Gabi, minacce attraverso clip di wrestler alquanto noti, e anche immagini che mostrano amarezza e sofferenza riguardo quanto accaduto nel corso della stagione. Nonostante Gabi appaia indifesa e preoccupata nell'ultima scena della prima parte della quarta stagione, sappiamo che ha ucciso con un colpo di fucile Sasha Blouse, uno dei membri più promettenti dell'Armata Ricognitiva, nonché particolarmente amata dai lettori e spettatori.

Ricordiamo che una cosplayer ha ricreato perfettamente il design di Annie, e vi lasciamo a tutte le informazioni trapelate finora riguardo il film live action della serie, prodotto da Warner Bros.