L'Attacco dei Giganti: la community preoccupata per le condizioni del regista Hayashi

Una grande preoccupazione per la salute degli animatori di MAPPA, sottoposti a crunch e pessime condizioni lavorative , è stata al centro dei moltissimi commenti emersi in rete dopo l’evento, di cui trovate un piccolo esempio nei post riportati in fondo alla pagina. Va considerato che anche durante la produzione della prima parte della stagione , Hayashi e la sua squadra hanno lavorato duramente, privandosi anche del sonno e rimanendo negli uffici oltre l’orario di lavoro per completare in tempo le puntate, poi pesantemente criticate.

IS THAT THE DIRECTOR OF ATTACK ON TITAN HOLY FUCKING SHIT THIS MAN NEEDS SLEEP WHAT THE FUCK pic.twitter.com/1HIdEjBX6b — SGSAMII 🍀 (@SGSAMII) June 27, 2021

Bro this is the Attack on Titan Director. Look at those eye bags man god this not okay.... pic.twitter.com/kx64tEC5bi — Zephyr (@ZepKage) June 27, 2021

I would just like to draw attention to the face of Attack on Titan's director...good lord... pic.twitter.com/R4Fh0nLgUp — Inex (@Inexmisaki) June 27, 2021

The attack on titan director needs some rest man jesus.. hopefully he gets some time off once production ends pic.twitter.com/zJFBIwpoyA — Krys ☔️ (@ChrisLubedUp) June 27, 2021

PLEASE LET THE AOT DIRECTOR (AND THEIR ANIMATORS) SLEEP. pic.twitter.com/r4tPEO71zM — 🌺 #ThankYouHaikyuu (@todokugou) June 28, 2021