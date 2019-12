L'Attacco dei Giganti: comparso a New York un meraviglioso murales del Gigante Colossale

La quarta stagione de L'Attacco dei Giganti sarà trasmessa nell'autunno del 2020 e in vista dell'ormai prossima conclusione del manga, la gigantesca casa editrice giapponese Kodansha ha deciso di attivarsi proponendo un interessante contest.

Come potete vedere in cima all'articolo, è recentemente apparso a New York un enorme murales raffigurante il Gigante Colossale, realizzato dai talentuosi artisti americani di Colossal Media sulla trentunesima strada in Manhattan, vicino a Madison Square Garden.

Il contest, avviato anche grazie alla partnership con Funimation, Kinokuniya e Anime NYC, si terrà fino al 15 dicembre e premierà il miglior scatto realizzato nei pressi del murales. Il primo classificato si porterà a casa due biglietti per l'Anime NYC 2020, le edizioni home video DVD/Blu-ray di tutte le stagioni della serie, una Gift Card del valore di 100$ da spendere presso la catena di librerie Kinokuniya e un enorme Manga Box Set. I cinque runner up invece si dovranno accontentare dell'edizione home video della terza stagione, un Funko Pop, una Gift Card da 30$ e un Manga Box Set un po' più limitato.

Partecipare è assolutamente gratuito, dunque semmai vi trovaste nei pressi di New York non perdete l'occasione di dare un'occhiata al link reperibile in calce per scoprire tutte le informazioni.

