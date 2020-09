L'Attacco dei Giganti compie 11 anni: sarà l'ultimo anniversario del manga di Isayama?

La casa editrice Kodansha volle proporre nel 2009 una nuova rivista mensile al suo pubblico shonen. Nonostante la presenza già del Gekkan, che occupava la stessa fascia, i lavori iniziarono e fu presentata la rivista Bessatsu Shonen Magazine nelle fumetterie. Tra autori famosi e non, chi spiccò fu un esordiente Isayama con L'Attacco dei Giganti.

La data di quell'esordio è il 9 settembre 2009, ben 11 anni fa. Ciò vuol dire che oggi 9 settembre 2020 L'Attacco dei Giganti compie ben 11 anni, insieme alla rivista contenitore Bessatsu Shonen Magazine. Hajime Isayama ha saputo catturare l'attenzione dei lettori per tanto tempo nonostante la cadenza mensile e disegni inizialmente non imperdibili grazie a una storia cupa e horror ma ben congegnata e ricca di mistero.

Anno dopo anno, L'Attacco dei Giganti ha collezionato solo successi ottenendo dapprima un anime di 25 episodi nel 2013, seguito poi da altre stagioni. Al momento è in preparazione la quarta e ultima stagione de L'Attacco dei Giganti mentre il manga è sempre più vicino alla conclusione. Isayama ha infatti annunciato già da diverso tempo che la storia si concluderà a breve e in molti pensavano che l'undicesimo anniversario di oggi non sarebbe mai giunto.

Con ciò che rimane da raccontare è però probabile che non vedremo l'alba del 12° anniversario tra un anno. Hajime Isayama terminerà L'Attacco dei Giganti entro il 2020 come aveva precedentemente pianificato oppure arriverà oltre?