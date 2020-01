L'Attacco dei Giganti, Conan e Lupin sono i nuovi protagonisti del parco divertimenti USJ

Vi siete mai chiesti come sarebbe svolazzare tra i terribili Giganti dell'opera di Isayama, risolvere i misteri come Detective Conan o assistere ad uno dei furti di Lupin III? Tra poco tutto questo sarà finalmente possibile, grazie alle nuove attrazioni che il prossimo 21 gennaio appariranno nel gigantesco parco divertimenti Universal Studio Japan.

Come potete vedere in cima all'articolo, il parco ha ufficialmente presentato la serie di nuove attrazioni tramite un breve ed intenso videoclip. I piani alti di Universal, secondo quanto riferito da fonti ufficiose, avrebbero deciso di aumentare il budget legato alle attrazioni anime dopo lo strepitoso feedback ricevuto dallo spettacolo Attack on Titan the Real proposto lo scorso maggio.

Dal 21 gennaio al 28 giugno 2020 saranno quindi disponibili le montagne russe de L'Attacco dei Giganti, mostrate al pubblico tramite il breve teaser visibile in calce, uno spettacolo live street show di Lupin III e una serie di attrazioni dedicate a Detective Conan. Tra queste ultime, sono state confermate un roller-coaster, un'escape room, una cena con delitto e una "sfida misteriosa".

Cosa ne pensate? Proverete a visitare questo enorme parco divertimenti? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che la quarta stagione de L'Attacco dei Giganti tornerà il prossimo autunno, con il rinnovato supporto dei ragazzi di WIT Studio.