L'Attacco dei Giganti: un concerto memorabile sarà trasmesso in diretta mondiale

In attesa degli episodi conclusivi dell'Attacco dei Giganti in Giappone è stato organizzato per il 22 agosto 2021 un concerto celebrativo dell'opera di Isayama. L'evento "Attack on Titan Orchestra Concert" durerà circa due ore, avrà degli ospiti molto speciali, e potrà essere seguito da casa grazie alla diretta in streaming mondiale.

Per gli appassionati sarà quindi possibile assistere a quello che si preannuncia essere uno dei migliori tributi all'Attacco dei Giganti, caratterizzato anche dalla presenza dei compositori della colonna sonora della serie, ovvero Hiroyuki Sawana e Kohta Yamamoto, i quali supervisioneranno e aiuteranno a realizzare una performance indimenticabile. Inoltre, come specificato nei documenti riportati nel post in fondo alla pagina, ci saranno degli interventi da parte dei doppiatori originali di Eren, Mikasa e Armin, Yuki Kaji, Yui Ishikawa e Marina Inoue.

Per chi volesse seguire il concerto tramite diretta streaming, o recuperarlo successivamente grazie al servizio on demand, disponibile fino al 29 agosto, dovrà inizialmente iscriversi al sito ZAIKO, e utilizzare lo stesso account per acquistare i biglietti, ad un prezzo di circa 35 dollari americani, per poi assistere all'evento sulla medesima piattaforma di streaming. Raccomandazioni e informazioni utili sul come usufruire al meglio del servizio sono presenti nelle immagini in calce. E voi parteciperete all'evento? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che un animatore ha realizzato un epico video dell'Attacco dei Giganti, e vi lasciamo alle dieci serie anime imperdibili in arrivo nel 2022.