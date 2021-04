L'Attacco dei Giganti: si conclude l'opera di Isayama, ecco la recensione in video

Dopo più di 10 anni di pubblicazione L'Attacco dei Giganti si è concluso ed ora è il momento di tirare le somme della storia di Hajime Isayama. Ecco cosa ne pensiamo.

Nel 2009, tra le pagine di Bessatsu Shonen Magazine, si poté assistere alla distruzione del Wall Maria da parte del misterioso Gigante Colossale. Questo evento diede inizio all'epica storia di Eren e dei suoi amici, Armin e Mikasa, i quali arruolatisi nell'Armata Ricognitiva iniziarono ad esplorare il mondo esterno alle mura che circondano il regno in cui vivono con l'intenzione di riappropriarsi del mondo dominato dai giganti.

La narrazione di Hajime Isayama negli anni ha saputo stupire la maggior parte del pubblico proponendo diversi temi e situazioni ben più complesse di quanto si sia potuto assiste in altre opere destinate allo stesso target. Di ciò ne parliamo approfonditamente nel video riportato in copertina alla news e nella nostra recensione del manga di L'Attacco dei Giganti soffermandoci in particolare anche sull'ultimo discusso capitolo della serie. Numerosi fan infatti si sono scatenati contro il finale di L'Attacco dei Giganti ma molti altri hanno invece ringraziato l'autore per tutto il lavoro svolto. E voi cosa ne pensate? Secondo voi l'opera è un capolavoro? Fatecelo sapere nei commenti.