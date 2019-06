L'Attacco dei Giganti: confermata la data di arrivo del nuovo capitolo

La terza stagione dell'anime de L'Attacco dei Giganti ha finalmente raggiunto il climax della seconda parte, con un appena arrivato episodio 55 che ci ha rivelato l'identità del nuovo Gigante Colossale. Tuttavia, anche il manga continua e sta giungendo al suo atto finale e tutti i fan attendono ogni capitolo con trepidazione.

Farà quindi felici tutti gli appassionato dell'opera di Hajime Isayama, venire a conoscenza della data di pubblicazione del prossimo capitolo del manga. Stiamo parlando del tanto atteso capitolo 118, il cui manoscritto sappiamo essere stato completato qualche giorno fa.

Grazie alla nota fonte Twitter, Attack on Titan Wiki, abbiamo la conferma della data di pubblicazione del capitolo, che stando a quanto comunicato da Kodansha, è fissata per il prossimo 8 giugno in Giappone. Il successo del manga è confermato dalle sue vendite che, nonostante quelle dell'ultimo volume siano inferiori rispetto alla media, si parla sempre di numeri decisamente alti.

Non ci resta quindi che aspettare ancora qualche giorno per scoprire i risvolti che avrà la sempre più complessa storia scritta da Isayama. Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata alla reazione dei fan all'ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti, mentre il teaser dell'episodio 56 ci prepara al climax della terza stagione, con la scoperta di cosa cela il seminterrato della casa di Eren.